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تبدأ خلال ساعات.. ٧ معلومات عن موجة الحر المنتظرة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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خلال الساعات المقبلة تشهد مصر موجة حارة، على الرغم مما تشهده البلاد حاليا من برد ورياح، وهو ما أدى إلى تعجب المواطنين من حالة المناخ التي أعلن عنها مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موجة الحر التي تنتظرها مصر خلال الساعات المقبلة:

- تشهد حالة الطقس بداية من مساء الخميس حتى الاثنين المقبل 8 مارس، انعدام فرص سقوط الأمطار وبداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

- اعتبارا من الجمعة 5 مارس  إلى الاثنين 8 مارس يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس في تلك الأيام ستكون بصفة عامة دافئ نهارًا وإن ظل شديد البرودة ليلا.

- يشهد يوم الخميس أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة (60 % تقريبا).

- يوم الجمعة تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021 تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

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