بعثة الزمالك تغادر إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي

غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة، متجهة إلى تونس.





ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وكانت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، قد حرصت على تزيين الطائرة الخاصة التي ستنقل البعثة لتونس، حيث قام طاقم الطائرة بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.



