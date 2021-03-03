تفاصيل مفاجئة في القضية التي هزت أرجاء برشلونة

كشفت تحقيقات شرطة إقليم كتالونيا، إلى أن أحد مسؤولي برشلونة "أعار بيانات شخصية عن شركاء النادي (الذين يشكلون جزءا من الجمعية العمومية) لأهداف تتعلق بالدعاية الخاصة، واستهداف أي معارضين أو منتقدين محتملين للإدارة".





وعثرت الشرطة على تقرير، أثناء مداهمة يوم الاثنين الماضي لمقر شركة (تيلامبارتنرز) - التي قدمت (آي ثري فنشرز) إلى برشلونة - ورد فيه أن "هذه البيانات حول الجمعية العمومية حاسمة في التصويت".





كما اعتبرت الشرطة أنه "جرى إنشاء قواعد بيانات بناء على هذه المعلومات الخاصة، لضبط الرسائل من هذه الشركة (آي ثري فنشرز) I3 Ventures" المكلفة بالدعاية لصالح بارتوميو ومجلس إدارته، وتشويه معارضيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.





وأوضحت أن "الهدف كان تحديد التوجهات الفكرية والسياسية لأعضاء الجمعية العمومية"، وأن التقرير أورد أسماء "بعض المعارضين"، وكذلك جوان لابورتا وفيكتور فونت، المرشحين الحاليين لرئاسة النادي.





وقامت تلك الشركة بنشر انتقادات ضد لاعبي الفريق ومدربيه، من بينهم قائد البلوجرانا ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه وزميلهما السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك المدير الفني الأسبق للفريق

، بيب جوارديولا.