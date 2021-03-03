مصر تتعاقد مع شركة سامسونج العالمية على توطين صناعة التابلت

تعاقدت مصر، اليوم، الأربعاء، مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي" التابلت"، ‏الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ‏ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي هيئة التسليح بالقوات ‏المسلحة، ومسئولي الشركة.‏



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: يتضمن الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم، ‏إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، يُسهم في توفير فرص عمل ‏لأكثر من 500 شخص، كما يتضمن تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة ‏بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين ‏الوزارة والشركة؛ بحيث يتم تدريب 50 طالبًا لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج ‏بمصانع الشركة بالخارج.‏



وأضاف المتحدث الرسميّ: يتضمن الاتفاق أيضًا، تحديث موديل " التابلت" ليصبح ‏T505N‏ موديل ‏‏2020، بدلا من ‏T585‎‏ موديل 2016؛ وذلك سعيًا لتحسين المواصفات الفنية طبقًا لأحدث تكنولوجيا ‏متوفرة حاليًا، ومن المخطط بدء التوريد من مصنع "التابلت" ببني سويف اعتبارا من عام 2022، ويكون ‏الشعار المكتوب على "التابلت" عبارة ( صنع في مصر).‏



كما أشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين؛ من أجل مواكبة التطور ‏الذي يشهده مجال صناعة أجهزة "التابلت"، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع ‏بالأيدي المصرية، وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الفني والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على ‏مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة في حال ‏تعثر الإصلاح.‏