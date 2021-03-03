الموافقة على 29 طلب تقنين جديد لأراض أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (70) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.



جاء ذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، واحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة 69 ملف ما بين (34 طلب جديد و35تظلم) حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2303طلب.



وتم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة،في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1168عقدا موزعا (839 عقود مباني و329 عقد زراعة) وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

