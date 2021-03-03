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آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة كفر الدوار، بإشراف العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل محل أجهزة كهربائية بمنطقة السعرانية دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بنشوب حريق داخل محل أجهزة كهربائية بمنطقة السعرانية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب محمد مصطفى، رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية.

كما تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء، وتبين اشتعال النيران داخل محل أجهزة كهربائية، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي إصابات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)
آثار حريق محل للأجهزة الكهربائية في كفرالدوار بالبحيرة (صور)

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