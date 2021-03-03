وزير الخارجية الأسبق يطالب بعودة سوريا للجامعة العربية (فيديو)



علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على لقاء وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره القطري قائلا: «أتعامل دائما مع الموقف القطرية بحذر».



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي في ظل تربص دول إقليمية»، مؤكدا أن سوريا وقعت فريسة لتدخلات دولية وإقليمية.



وأكد أهمية عودة سوريا إلى الجامعة قائلا: «عودة دمشق أمر طبيعي، بعيدا عن تصنيف هذه الخطوة كمكافأة لنظام بعينه».



وحول تصريح تركيا بشأن توقعها لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود مع مصر قال «أنقرة تحاول أن تتجمل في ظل ضغوط دولية متوقعة خلال الفترة المقبلة».

