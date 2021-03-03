أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملاتها الرقابية والميدانية على المنشآت التجارية

نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم حملات ميدانية ضمن جهودها الرقابية على المستودعات والمنشآت الغذائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن الفرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية أغلقت مستودعاً مخالفًا غير مرخص واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية, كما ضبطت الفرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية مستودع غير نظامي يفتقر للاشتراطات الصحية في بيئة مخالفة وغير خاضعة للرقابة الصحية، وتم إغلاق المستودع وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين.

وأكد استمرار الجولات الرقابيّة ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت من خلال مراقبي البلديات الفرعية، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة.