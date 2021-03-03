بهاء سلطان يطرح ابتهال جديد بعنوان "سيدي يا رسول الله"

طرح المطرب بهاء سلطان، ابتهال جديد بعنوان "سيدي يا رسول الله"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونال إعجاب عدد كبير من جمهوره بعد دقائق من نشره.



وعلق المطرب بهاء سلطان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قائلًا:" جديد بهاء سلطان ابتهال سيدي يا رسول الله".



يأتي ذلك عقب غياب كبير استمر لعدة سنوات بسبب أزمة المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، حيث يعود سلطان إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد انتهاء كافة الخلافات بينهما، وهو ما كان له صدى كبير لدى محبى وجماهير بهاء سلطان الذين افتقدوا صوته طيلة سنوات الخلاف.



قدم سلطان عددا من الألبومات الغنائية التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأولها "ياللى ماشي" عام 1999و"3 دقائق" و"قوم اقف" و"كان زمان" و"مالنا" وكان آخرها "بدعى يارب" عام 2014.



