Advertisements

بهاء سلطان يطرح ابتهال جديد بعنوان "سيدي يا رسول الله"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
طرح المطرب بهاء سلطان، ابتهال جديد بعنوان "سيدي يا رسول الله"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونال إعجاب عدد كبير من جمهوره بعد دقائق من نشره.

وعلق المطرب بهاء سلطان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قائلًا:" جديد بهاء سلطان ابتهال سيدي يا رسول الله".

يأتي ذلك عقب غياب كبير استمر لعدة سنوات بسبب أزمة المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، حيث يعود سلطان إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد انتهاء كافة الخلافات بينهما، وهو ما كان له صدى كبير لدى محبى وجماهير بهاء سلطان الذين افتقدوا صوته طيلة سنوات الخلاف.

قدم سلطان عددا من الألبومات الغنائية التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأولها "ياللى ماشي" عام 1999و"3 دقائق" و"قوم اقف" و"كان زمان" و"مالنا" وكان آخرها "بدعى يارب" عام 2014.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بهء سلطان

أخبار تهمك

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يدرس التعاقد مع هدّاف الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ ساعة و 19 دقيقة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

استبعاد شيكابالا وعبدالشافي من قائمة الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

تعرف على أول قرار لرئيس برشلونة القادم

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتبع أسلوب جديد للتغلب على خسائر كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس وأسباب منعه من الغناء

بهاء سلطان يلقى رواجا على تويتر من جديد

بالدعاء بهاء سلطان يستقبل مولوده الجديد.. تعرف على التفاصيل

خاص - بهاء سلطان لـ "الفجر الفني": لهذا السبب تم منعي من الغناء.. واجتهد حاليا في حفظ القرآن وختمه

خاص - بهاء سلطان لـ"الفجر الفني": السوشيال ميديا تساعد في نجاح الفنان.. ولا أفكر باقتحام مجال التمثيل

بهاء سلطان تريند تويتر بعد فسخ عقده مع نصر محروس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:25 م

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

05:56 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات