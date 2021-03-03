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5 ورش تدريبية للعاملين في وزارة السياحة والآثار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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انتهت وزارة السياحة والآثار من تنظيم ورش عمل عبر تطبيق زووم، للعاملين في الوزارة والمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحي الخاص، في إطار خطة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي.

والورش ضمن برنامج التدريب الخاص بمنظمة السياحة العالمية، ومشروع الدعم المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والذي يهدف إلى بناء قدرة المؤسسات السياحية على الصمود، تيسير تعافي السياحة في أعقاب جائحة فيروس كورونا في مصر.

وتم تنظيم الورش على مدار خمسة أيام تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية في الفنادق"، "المهارات السلوكية للمرشد السياحي"، "السياحة المستدامة"، "ادارة المواقع التراثية والتفسير المتحفي"، " السلامة والصحة المهنية في المتاحف".

ومن جانبها أكدت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، على أهمية مشاركة الوزارة في هذه الورش التي تأتي في ضوء حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين بها وبالمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحي الخاص.

وأضافت أن هذه الورش شهدت حضورا كبيرا وفعالا، حيث دارت العديد من المناقشات التفاعلية مع الخبراء السياحيين الذين قاموا بتقديم ورش العمل.

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