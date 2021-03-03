مصادر تكشف خطة البابا غدًا لحصر كافة معاقي الكنيسة

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، الجلسة الختامية، لمجمع اساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس.





وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيناقش ملفين خدميين غدًا، الملف الأول يخص كورونا، حيث سيتم عمل نشرات توعوية داخل الكنائس بتداعيات كورونا، والحرص منها، إضافة إلى الأساليب الاحترازية الواجب على الشعب القبطي اتخاذها، منعًا لانتشار المرض.





بينما الملف الثاني، يخص ذوى القدرات الخاصة، حيث تفيد التوصية التي يناقشها البابا غدًا، والمُقدمة إليه من لجنة الرعاية، فكرة عمل قاعدة بيانات لحصر ذوى القدرات الخاصة جميعًا في كل الكنائس التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية.





وأشارت المصادر إلى أن قاعدة البيانات، ستشمل كافة أنواع الإعاقات، وكل إعاقة يُسجل بها كافة المعاقين، من كل الكنائس، وحالتهم المادية، والادوية التي يحصلون عليها.



