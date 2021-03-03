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داعية يكشف عن سر عجيب لزيادة الرزق (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور سيد نجم، الداعية الإسلامي، إن الإنسان عليه أن يكون تقيًا، ويخشى من الله ويرضى بالقليل، ويستعد ليوم الرحيل، وهذا الامر واضح في قوله تعالى:" وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ".

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المسلم مطالب بإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي من الأسباب الإيمانية لزيادة الرزق.

ولفت إلى أن صلة الرحم سر عجيب لزيادة الرزق، كما أن الدعاء بالرزق الحلال أمر هام جدًا لزيادة الرزق، لمضيفًا أن المعصية أول سبب لزوال الرزق.

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