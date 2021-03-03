مصادر تكشف ملف التأمين الصحي للكهنة والمكرسين المطروح على البابا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، الجلسة الختامية، لمجمع اساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس.





وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة، إنه من المُقرر أن يُناقش البابا تواضروس الثاني، غدًا ملفًا يخص المكرسين والكهنة.





بخصوص المكرسين، فأشارات المصادر إلى أنه من المُقرر وزبحسب توصية لجنة شؤون الايبارشيات التي تقدم غدا للباب، بيد الانبا تادرس مطران بورسعيد ومُقرر اللجنة، عمل ما يُشبه التامين الصحي للمكؤرسين ورجال الدين عامة، لعلاجهم من وباء كورونا.





ويخضع الكهنة، لنفس البند الصحي المثار بشأن المكرسين، لاسيما وأنهم من أكثر الفئات المعرضة للإصابة، في ظل ظروف العمل الخدمي، كما يندرج تحت نفس البند أسر الكهنة، الذين قد يصابون بخلطتهم لهم.





وتناقش المادة المطروحة، فكرة منع عمل مدافن تخص الكهنة داخل الكنائس.



