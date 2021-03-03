عضو الشيوخ: الجامعة العربية لها دور كبير في الحفاظ على الأمن القومي العربي (فيديو)

أكدت الدكتور سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن، أن لجامعة الدول العربية دور كبير في الحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيدة بإعادة انتخاب السفير أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.



وقالت "سماء" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن متابعة إعادة انتخابه وتجديد الثقة في شخصه لكثرة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي بحكمة شديدة.



وأضافت أن المنطقة العربية أصبحت منطقة غير مستقرة في ظل الأحداث التي شهدتها كل من سوريا والعراق، لافتة إلى أجندة جامعة الدول العربية التي تضع القضايا السورية والليبية واليمنية على رأس أولوياتها.

