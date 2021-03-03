مصادر: البابا يناقش غدًا فكرة قناة للشباب.. وتؤكد: غير مضمونة





يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، الجلسة الختامية، لمجمع اساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس.





وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة، إن البابا تواضروس الثاني، يناقش غدًا فكرة إنشاء قناة تخص شباب الكنيسة القبطية الارثوذكسية.





أوضحت المصادر، ان التوصية خرجت عن الانبا مرقس مقرر لجنة الاعلام بالمجمع المقدس، في إشارة إلى ان القناة الجديدة ستستفيد من تجربة الكنيسة في قناتي كوجي التي يشرف عليها الانبا مرقس، ومي سات التي يشرف عليها الانبا ارميا، وكذلك قناة اغابي اول قناة قبطية والتي يشرف عليها الانبا بطرس.





واوضحت المصادر، ان تلك التوصية قد لا تجد تشجيعًا من قبل البابا والمجمع، لاسيما وانه قد يصعب عمل برامجًا تخص الشباب فقط، مع وجود جمهورًا يتابع، إضافة إلى معاناة إحدى قنوات الكنيسة من التعثر المالي.



