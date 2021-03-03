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استشاري: عملية تحويل المسار من أنجح العمليات عالميًا في علاج السكر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن عملية تحويل المسار تجرى بالمنظار، من خلال فتحات صغيرة وفي مدة لا تتجاوز الساعة، واحيانًا قد تصل لنصف ساعة.

وتابع "صبري"، خلال تقرير مذاع ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عملية تحويل المسار من العمليات القوية في انقاص الوزن، وتعتبر من أنجح العمليات على مستوى العالم في علاج السكر من النوع الثاني.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار تعمل على تقليل الشبع، وتقلل امتصاص السكريات بنسبة 70 من السكريات والدهون، وتعتبر من العمليات الآمنة لمن يعاني من ارتجاع المريء، ومفضلة لآكلي السكريات بشراهة، وتعتبر علاج للكثير من الأمراض مثل تكيس المبايض، او من يعاني من الدهون الثلاثية في الدم.

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