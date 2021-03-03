الجمارك تطلق خدمة "الأحكام المسبقة".. بشروط وصلاحية تصل لـ3 سنوات

أعلنت الجمارك السعودية عن إطلاق خدمة الأحكام المسبقة، والتي تمكن الشركات منخفضة المخاطر من الحصول على حكم رسمي قبل عملية الاستيراد والتصدير.

وقالت الجمارك السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الخدمة ستضمن اتخاذ تدابير استباقية للامتثال للمتطلبات اللازمة للمنتجات.

وبينت الجمارك، أن الحكم المسبق يعد "حكم رسمي يصدر خطياً عن الإدارة الجمركية قبل عملية الاستيراد وبناء على طلب المستورد أو المصدر، والتي تتضمن معلومات وبيانات محددة تتعلق بالتبنيد والتصنيف الجمركي".

وأشارت، إلى أن صلاحية الحكم المسبق تمتد من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وتابعت: "يشترط أن يكون مقدم الطلب منشأة تجارية مسجلة في السعودية وتحمل رقم سجل تجاري ساري الصلاحية، ولديها تقييم منحفض الخطورة".