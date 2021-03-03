Advertisements

الجمارك تطلق خدمة "الأحكام المسبقة".. بشروط وصلاحية تصل لـ3 سنوات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت الجمارك السعودية عن إطلاق خدمة الأحكام المسبقة، والتي تمكن الشركات منخفضة المخاطر من الحصول على حكم رسمي قبل عملية الاستيراد والتصدير.

 

وقالت الجمارك السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الخدمة ستضمن اتخاذ تدابير استباقية للامتثال للمتطلبات اللازمة للمنتجات.

 

وبينت الجمارك، أن الحكم المسبق يعد "حكم رسمي يصدر خطياً عن الإدارة الجمركية قبل عملية الاستيراد وبناء على طلب المستورد أو المصدر، والتي تتضمن معلومات وبيانات محددة تتعلق بالتبنيد والتصنيف الجمركي".

 

وأشارت، إلى أن صلاحية الحكم المسبق تمتد من 6 أشهر إلى  3 سنوات.

 

وتابعت: "يشترط أن يكون مقدم الطلب منشأة تجارية مسجلة في السعودية وتحمل رقم سجل تجاري ساري الصلاحية، ولديها تقييم منحفض الخطورة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السجل التجاري الجمارك السعودية الجمارك

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 12 ساعة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصطفي مححمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ 14 دقيقة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع هدّاف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ 38 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على أول قرار لرئيس برشلونة القادم

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الجمارك: العمل مشتمر في جميع منافذ الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى

إحباط محاولات تهريب كمية من الأدوية بمطار القاهرة

معركة رجال الأعمال ضد قانون الجمارك

"الجمارك" تحدد 3 شروط لاستيراد كاميرات المراقبة

استمرار العمل الجمركي في جميع المنافذ الجمركية خلال عيد الأضحى

الجمارك" تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

عاجل.. مصطفي مححمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

07:25 م

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات