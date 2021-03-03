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سوني تعلن توقف بيع وتأجير الأفلام والمسلسلات على متجر بلايستيشن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت شركة سوني عن توقف بيع وتأجير الأفلام والمسلسلات والعروض التلفزيونية الأخرى عبر متجر بلايستيشن في 31 أغسطس المقبل، وذلك بسبب تراجع الطلب على الخدمة.

وقالت سوني، إن هذا القرار جاء بسبب انتشار خدمات بث المحتوى لاسيما المجانية منها والمدعمة بالإعلانات، وهو ما خفف الطلب على شراء وتأجير الأفلام عبر متجر بلايستيشن.

كانت الشركة قد أطلقت خدمتها لبيع وتأجير الأفلام والعروض التلفزيونية عام 2008 قبل ظهور خدمات بث المحتوى التي نراها الآن، حيث ساهمت خدمات مثل نتفليكس وأمازون برايم وديزني بلس وغيرها في توفير طريقة أسهل وأشمل بمتابعة الأعمال المفضلة بدلًا من شرائها بشكل منفرد، وهو ما أثر على خدمة سوني.

تشير الشركة إلا أن جميع الأعمال التي قام المستخدمون بشرائها ستبقى ضمن مكتبتهم، لكن لن يتمكن أي شخص بعد نهاية أغسطس القادم من شراء أو تأجير المزيد من الأعمال.

ويذكر أن معظم خدمات بث المحتوى توفر تطبيقات خاصة على منصة بلايستيشن ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمتابعة أحدث الأعمال عبر أجهزتهم.

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