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مصادر: الكنيسة تناقش غدًا فكرة حصر مسيحيي مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، الجلسة الختامية، لمجمع اساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس.


وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة، إن البابا تواضروس الثاني، يُناقش غدًا فكرة عمل قاعدة بيانات عامة لحصر المسيحيين، التابعين للكنيسة القبطية الارثوذكسية، في مصر وبلاد المهجر.


وأشارت المصادر إلى أن التوصية تحمل مُسمى "العضوية الكنسية"، وتُفيد التوصية بأن كل فرد ينتمي لكنيسة جغرافيًا سيقوم بالتسجيل فيها، ليحمل عضويتها الكنسية، لمعرفة عدد المسيحيين التابعين لكل منطقة.


ويستهدف المجمع المقدس، من تلك التوصية الاستفادة من حصر الافراد والمشكلات الخاصة بالاحوال الشخصية، والخدمات الكنسية.

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