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عزة مصطفى تهنئ أبو الغيط للتجديد له أمينا للجامعة العربية (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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هنأت الإعلامية عزة مصطفى، الوزير أحمد أبو الغيط بمناسبة تجديد مدته أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن وزراء الخارجية العرب وافقوا بالإجماع على التجديد للوزير أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، مضيفة: «موفق دائما».

وأضافت أن الوزراء العرب يلقبون أبو الغيط بـ«الأمين الحكيم» لأنه ساهم في وحدة العرب بعيدا عن الصدام.

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