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"هندسة المطرية" تكشف عن عيوب صناعية في سيارة مرسيدس "C180" موديل 2019

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
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هندسة المطرية تكشف عن عيوب صناعية في سيارة مرسيدس C180 موديل 2019
كشف تقرير صادر من كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان التى يترأسها الدكتور محمد حسنين محمد ربيع من خلال لجنة برئاسة الدكتور حاتم محمد صادق وعضوية ابراهيم عز الدين وبولا مجدي وأحمد أبو اليزيد، عن عيوب سيارة مرسيدس "C180" موديل 2019.

وأظهر التقرير أن السيارة يوجد بها عيب فى الفواصل والفروقات في الشنطة وقوائم الأبواب وكبوت السيارة ومركز الخدمة عجز عن إصلاح هذه العيوب والشاكي يخشي عمل هذه الإصلاحات خارج التوكيل وإلا يسقط حقه فى الضمان كما أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض القيمة التسويقية للسيارة التى لم تقطع سوي 18890 كم وكا هذا يتوقف على موافقة الشاكي من عدمة .

ويوجد عيب صناعة فى عزل السيارة ودخول الهواء الخارجي إلى كابينة السيارة مما يسبب إزعاج للسائق وتقل كفاءة التكييف وتظهر بصورة قوية بعد سرعة 60 كم / ساعة ويستدعى تغيير كل عزل السيارة .

ويوجد صوت دبدبة من العفشة الخلفية ويوجد نتشة فى الفتيس أثناء الغيار وتلف الكالون والمفصلات للكبوت ويوجد ترشيح زيت من غطاء الزيت وإضاءة لمبة الحرارة للمحرك ثلاث مرات وهذا مما يعرض المحرك للتلف.

وأكد أن هذه النوعية من المشاكل لا تظهر علي سيارة لم تقطع مساقة طويلة لأن هذه الاجزاء عمرها الافتراضى يتجاوز 90 إلى 200 ألف كم للمحرك.

وتري اللجنة من خلال التقرير الذى تم بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك أنه يجب إستبدال السيارة بسيارة أخري .


هندسة المطرية تكشف عن عيوب صناعية في سيارة مرسيدس C180 موديل 2019
هندسة المطرية تكشف عن عيوب صناعية في سيارة مرسيدس C180 موديل 2019

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هندسة المطرية مرسيدس C180 عيوب مرسيدس جامعة حلوان

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