أمين سر "شئون عربية النواب": تركيا تسعى دائما لمد الهيمنة الاستعمارية (فيديو)

علق النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على تصريحات وزير الخارجية التركي حول إمكانية التفاوض مع مصر بشأن ترسيم الحدود، قائلا إنه ينظر إلى تركيا نظرة تشكيك.



وتسائل مقلد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، كيف اطمئن لدولة تسعى دائما لمد الهيمنة الاستعمارية والنفوذ؟، مؤكدا أنه فاقد الثقة بها.



وبشأن لقاء وزير الخارجية سامح شكري نظيره القطري اليوم على هامش جامعة الدول العربية، رأى أنها تأخذ محمل دبلوماسي فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ينظر إلى الدوحة أيضا نظرة تشكيك شديد لا سيما مع ممارسات المنصات الإعلامية القطرية تجاه مصر.



وقال إن التدخل التركي في ليبيا يهدف إلى الاستيلاء على الثروات اللييبية ومد النفوذ السياسي والاستعماري، مؤكدا أن التدخل التركي ليس فقط يهدد السلام الداخلي إلى ليبيا بل يهدد الأمن القومي المصري.

