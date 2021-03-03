Advertisements

أمين سر "شئون عربية النواب": تركيا تسعى دائما لمد الهيمنة الاستعمارية (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
علق النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على تصريحات وزير الخارجية التركي حول إمكانية التفاوض مع مصر بشأن ترسيم الحدود، قائلا إنه ينظر إلى تركيا نظرة تشكيك.

وتسائل مقلد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، كيف اطمئن لدولة تسعى دائما لمد الهيمنة الاستعمارية والنفوذ؟، مؤكدا أنه فاقد الثقة بها.

وبشأن لقاء وزير الخارجية سامح شكري نظيره القطري اليوم على هامش جامعة الدول العربية، رأى أنها تأخذ محمل دبلوماسي فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ينظر إلى الدوحة أيضا نظرة تشكيك شديد لا سيما مع ممارسات المنصات الإعلامية القطرية تجاه مصر.

وقال إن التدخل التركي في ليبيا يهدف إلى الاستيلاء على الثروات اللييبية ومد النفوذ السياسي والاستعماري، مؤكدا أن التدخل التركي ليس فقط يهدد السلام الداخلي إلى ليبيا بل يهدد الأمن القومي المصري.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ 38 دقيقة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ 41 دقيقة

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع هدّاف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على أول قرار لرئيس برشلونة القادم

منذ 40 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ أقل من ساعتين

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصطفي مححمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ 14 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

عاجل.. مصطفي مححمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

07:25 م

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات