Advertisements

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا hd

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

مواجهة من العيار الثقيل يترقبها عشاق الكرة في العالم، حيث يلتقي فريق برشلونة مع نظيره إشبيلية في مواجهة مليئة بالإثارة والندية مساء اليوم الأربعاء لحساب إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز إشبيلية 2-0 في الأندلس.

 

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإشبيلية تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمى: تير شتيجن.

 

خط الدفاع: مينجويزا، بيكيه، لينجليه..

 

خط الوسط: ديست، بوسكيتس، دي يونج، جوردي ألبا.

 

خط الهجوم: بيدري، ميسي، ديمبلي.

 

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: بونو.

 

خط الدفاع: خيسوس نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، عمر ركيق.

 

خط الوسط: جورادن، فيرناندو، راكيتيتش.

 

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، بابو جوميز.

 

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.


لمتابعة مباراة برشلونة وإشبيلية اضغط هنا

أخبار تهمك

الزمالك يدرس التعاقد مع هدّاف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصطفي مححمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ 18 دقيقة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أول قرار لرئيس برشلونة القادم

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ ساعتين

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ ساعة الا ربع

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:57 م

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

05:56 م

عاجل.. مصطفي مححمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

07:25 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات