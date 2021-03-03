مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا hd

مواجهة من العيار الثقيل يترقبها عشاق الكرة في العالم، حيث يلتقي فريق برشلونة مع نظيره إشبيلية في مواجهة مليئة بالإثارة والندية مساء اليوم الأربعاء لحساب إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز إشبيلية 2-0 في الأندلس.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإشبيلية تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، بيكيه، لينجليه..

خط الوسط: ديست، بوسكيتس، دي يونج، جوردي ألبا.

خط الهجوم: بيدري، ميسي، ديمبلي.

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، عمر ركيق.

خط الوسط: جورادن، فيرناندو، راكيتيتش.

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، بابو جوميز.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.





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