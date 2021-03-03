بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم live

مواجهة نارية ومثيرة تجمع بين برشلونة ضد إشبيلية، المقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية بكأس ملك إسبانيا

يدخل برشلونة ساعيا لتعويض خسارة مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وتحقيق الانتصار بفارق ثلاثة أهداف، من أجل حجز مقعده في المباراة النهائية من كأس الملك، كما يأمل البارسا في تكرار فوزه على الفريق الأندلسي بعد ثنائية الأسبوع الماضي في بطولة الدوري الإسباني «الليجا»، علما بأن برشلونة تأهل إلى هذا الدور بعد فوز صعب في الوقت الإضافي على غرناطة بـ5 أهداف مقابل 3 في الدور ربع النهائي، أما إشبيلية ففاز في نفس الدور على نادي فالنسيا بـ3 أهداف نظيفة، وسيتم بث اللقاء، الذي ينطلق في العاشرة مساء، عبر قنوات Sport 1 Hungary، Premier Sports 1 HD، L'Equipe TV، Telecinco.

ويأمل برشلونة في تخطي عقبة إشبيلية والوصول للنهائي، ليكون بمثابة إنقاذ لموسم الفريق من ناحية ودعما قويا لمديره الفني الهولندي رونالد كومان، علما بأن الفائز من هذه المواجهة سيلعب مع الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع بين ليفانتي وأتلتيك بيلباو بعد غد الخميس إيابا، علما بأن نتيجة الذهاب انتهت 1-1.

ويفتقد برشلونة كل من: سيرجي روبرتو وأنسو فاتي وميراليم بيانيتش وفيليب كوتينيو، وبيدري حونزاليس ورونالد أراوخو اللذين تعرضا للإصابة في مباراة الدوري الماضية ضد إشبيلية؛ إذ يعاني بيدري من شد عضلي بساقه اليسرى، بينما يعاني أراوخو من إصابة عضلية في الجزء السفلي من ساقه اليسرى، لذلك سيدخل البارسا بقائمة تضم 18 لاعبا فقط.

ويغيب عن الفريق الأندلسي لاعبين للإصابة، هما ماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جولين لوبيتيجي بتشكيل مكون من: ياسين بونو، سيرجيو إسكوديرو، دييجو كارلوس، جوليس كوندي، خيسوس نافاسفيرناندو، جوان جوردان، منير الحدادي، إيفان راكيتيتش، أليخاندرو جوميز، ويوسف النصيري.





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