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سالم عبد الجليل يزف بشرى سارة بشأن قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه يطمئن جميع المسلمين بأن كل ما يتعلق بالدين الإسلامي وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية يعرض أولا على الأزهر، وبعدها يتخذ رأيه السليم ويكون هذا الرأي ملزم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحترم دائمًا الرأي الديني القادم من الأزهر الشريف والعمل به.

وأضاف "عبد الجليل"، خلال لقائه مع الإعلامية حنان حماد، ببرنامج "بصمة"، المذاع على قناة "المحور"، أنه لن يخرج شيئًا من الدولة المصرية يمس الشريعة الإسلامية ضد الشريعة الإسلامية، لأننا بطبعنا دولة متدينة والأزهر الشريف لا يخرج شيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية إطلاقًا.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف السابق، أنه من حق الزوجة أن تكون جالسة مطمئنة لا ينتابها أي قلق، مشيرًا إلى أنه من حق الزوجة أن تعيش في آمان ولا بد من معرفتها بأنها إما هي الزوجة الوحيدة أو لزوجها زوجة ثانية وهذا من حقها شرعًا وتكون راضية أو أنها رافضة لذلك فمن حقها طلب الانفصال والطلاق بينها وبين زوجها.

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