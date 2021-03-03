كورة ستار barca.. مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر live بدون تقطيع

يستقبل فريق برشلونة نظيره إشبيلية مساء اليوم الأربعاء في منافسات كأس ملك إسبانيا، بإياب الدور نصف النهائي.

ويحل إشبيلية ضيفًا على برشلونة بملعب "كامب نو"، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إشبيلية (2-0) على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان".

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت قبل أيام، وحسمها برشلونة بالفوز (2-0) ضمن منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

لن تُذاع المباراة على أي قناة عربية، لكن سيتم نقلها عبر القنوات التالية:

قناة Sport 1 Hungary، باللغة المجرية، على القمر الصناعي Thor 2/3، تردد 12034، رأسي، معدل ترميز 30000، التصحيح 3/4.

قناة Premier Sports 1 HD الإيرلندية، باللغة الإنجليزية، على القمر الصناعي Astra 2A/2B/2D، تردد 12226 أفقي، معدل ترميز 27500، التصحيح 2/3.

قناة Telecinco، باللغة الإسبانية، على القمر الصناعي Astra 1B-1H + 2C، تردد 10906، رأسي، معدل ترميز 22000، التصحيح 3/4.



