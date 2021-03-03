مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا live

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم، حيث يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في إياب الدور نصف النهائي من عمر مسابقة كأس ملك إسبانيا، والتي سوف تقام مساء الأربعاء، على ملعب كامب نو.

برشلونة كان قد خسر في لقاء الذهاب أمام إشبيلية بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم 10 فبراير الماضي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، حيث سجل أهداف الفريق الأندلسي كل من، جول كوندي وإيفان راكيتيتش.

والقتى الفريقان معًا مساء يوم السبت الماضي في الجولة رقم 25 من عمر بطولة الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.

ويأمل البرسا في الصعود إلى المباراة النهائية أملًا في الفوز بمسابقة كأس ملك إسبانيا، وذلك من أجل إنقاذ الموسم.

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إشبيلية

تنطلق المباراة في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات).





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