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تامر علي يطرح "ما قصرتش زمان" ضمن ألبومه الجديد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح الفنان تامر على، أول أغنية من ألبومه الجديد بـ عنوان "ما قصرتش زمان"، وذلك عبر موقع نشر الفيديوهات الشهير "يويتوب".

والاغنية من ألحانه أيضًا، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر أن تامر علي يُعد واحدًا من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.

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