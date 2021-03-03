الصحة: 167 حصيلة عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا.. وبداية التطعيم غدًا بجميع المحافظات (فيديو)

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا وصل إلى 167 ألف من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن التسجيل مفتوح حتى الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه بداية من غدًا سيبدأ التطعيم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



وأشار إلى أنه تم توفير 500 ألف جرعة، وهناك 8.6 مليون جرعة من اللقاحات ستصل قريبًا بعد توجيهات القيادة السياسية من أجل استكمال التطعيم لجميع الفئات المستهدفة.





