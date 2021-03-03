تحرير 78 محضر تمويني وضبط لحوم ودواجن فاسدة ببني سويف

شنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، جملات تموينية بالمراكز والقرى، أسفرت عن تحرير 78 محضر تمويني وضبط لحوم ودواجن فاسدة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن تحرير 78 محضر لمخالفات بمخابز ومحلات ومنشآت التجارية وضبط لحوم وسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، خلال حملات تموينية بمراكز وقرى المحافظة.



وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.



محافظ بني سويف



كما وجه محافظ بني سويف، بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.



حملات التموين





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف" بشأن نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



دواجن فاسدة



وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملة قامت بتحرير 78 محضرًا متنوعًا والتي شملت: 30 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية،11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لنقص وزن "سكر تمويني"، ومحضر لضبط دواجن منتهية الصلاحية، و4 محاضر للذبح خارج المجزر الحكومي.



أدوية بدون ترخيص



كما تضمن التقرير تحرير محضر لمخزن أدوية بدون ترخيص، و5 محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، و3 محاضر لبقالين تموينيين للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز.



مستودعين بوتاجاز



وتم تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لوجود غلق مستودعين بوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لعدم وجود سجل تجاري، ومحضر لضبط لحوم مجهولة المصدر، ومحضر لضبط سلعة منتهية الصلاحية، ومحضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة.



لحوم فاسدة



كما ضبطت الحملات ضبط لحوم وكبدة وسلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

