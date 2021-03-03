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عاجل.. مصطفي مححمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرض مصطفي محمد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، والمعار إلى صفوف فريق جالطة سراي، إلى الطرد مع في مباراة فريقه ضد أنقرة جوجو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مصطفي محمد بالدقيقة 56 بسبب ضربة بالمرفق في وجه إبراهيم أكتا مدافع فريق أنقرة جودجو.

ويتصدر جالطة سراي ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة من 26 مباراة بفارق الأهداف عن بشكتاش، بينما يحتل أنقرة جودجو المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

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مصطفي محمد طرد مصطفي انقرة جوجو الدوري التركي

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