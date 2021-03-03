كلاكيت ثاني مرّة .. إلغاء مباراة في القسم الثالث بسبب التعدى على حكم



وكانت المباراة قبل الألغاء تشير لتقدم الحرية بهدف لعدوي عاكف من ضربة جزاء في الدقيقة 85 من زمن المباراة.





وسبق للحكم أحمد لطفي مؤخراً إلغاء لقاء منية سمنود وشبان بدواي بالمجموعة التاسعة بسبب التعدي عليه من جانب الجهاز الفني لبدواي.





وفي إطار مباريات نفس الجولة نجح مصري السلوم في الفوز علي الشرطة متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط بهدفين مقابل لاشئ .



ليواصل المصري السلوم تصدرة للمجموعة برصيد 23 نقطة، ويتوقف فريق الشرطة عند النقطة الرابعة في المركز الأخير.



وعلي ملعب مركز شباب الهلال بمطروح وفي مباراة قوية تعادل الزهور مع فريق شباب الضبعة بهدف لكل منهما .



ليرفع فريق الزهور رصيدة للنقطة ال20، وبنفس الرصيد يرفع شباب الضبعة رصيدة.



وعلي ملعب مركز شباب الحمام نجح فريق هلال الضبعة من تحقيق فوز مهم علي فريق مركز شباب الحمام بهدف نظيف ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 17، ويتوقف رصيد شباب الحمام عند النقطة 13.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1-مصري السلوم 23 نقطة

2- شباب الضبعة 20 نقطة

3- الزهور 20 نقطة

4- الهلال 17 نقطة

5- الحرية 16 نقطة

6- م.شباب الحمام 13 نقطة

7- م.شباب برج العرب 6 نقاط

8- مطروح 5 نقاط

9- الشرطة 4 نقاط



الغي الحكم أحمد جابر الشهير بكوارشي مباراة الحرية ومركز شباب برج العرب المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح.وجاء قرار حكم اللقاء بعد التعدي عليه في الدقيقة 90 من زمن المباراة من أحد أفراد الجهاز الإداري لمركز شباب برج العرب بداعي عدم إحتساب ضربة جزاء لفريق برج العرب .