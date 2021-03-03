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"اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة" تستعرض نتائج تقدير العائد الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:31 م
الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد
الفجر الاقتصادي
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نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ندوة عن بعد لمناقشة "تقدير العائد الإقتصادي و المردود التنموي للبحث العلمي والابتكار في مصر"، وأدارتها الدكتورة عادلة رجب مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.

الندوة ناقشت نتائج الدراسة البحثية التي صدرت بدعم ومساندة كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و التي ضمت 5 فصول بحثية بهدف التعرف على قدرات منظومة المعرفة والابتكار والتحديث التكنولوجي بمصر، والتوصل لمجموعة من الأساليب والأدوات التحليلية والنماذج الكمية لقياس تأثير البحث العلمي والابتكار المباشر وغير المباشر على النشاط الاقتصادي، وقياس مردودها المجتمعي وانعكاساتها التنموية لتعظيم دورها في السنوات القادمة، إضافة إلى تقييم الأداء البحثي والابتكاري لمصر بالاعتماد على التوجهات التحليلية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، رحب الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالمشاركين في الندوة، والباحثين المشاركين في الدراسة مثمنًا جهودهم المهنية في الخروج بهذه الدراسة ونتائجها المتميزة والثرية، موجهًا الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لرعايتهم ودعمهم هذه الدراسة.

كما أكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حرص الكلية على مواصلة دعم البحث العلمي ومخرجاته والعمل على ربطها باحتياجات السوق المحلي والإقليمي في مختلف المجالات، إضافة إلى قدرة البحث العلمي على دعم جهود الدولة في تحقيق خطة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأضاف «السعيد» خلال كلمته الافتتاحية، لدينا العديد من المشروعات البحثية التي تحظى على رعاية كل من الكلية وجامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك إنطلاقًا من حرص المؤسسة التعليمية على مواكبة التغيرات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 وذلك من خلال دعم البحث العلمي ومخرجاته التي تساهم في تطوير السياسات الداعمة لتنمية بيئة الابتكار والتطور التكنولوجي.

كما لفت إلى أن المشروع البحثي أعده نخبة من الباحثين، منهم الدكتور معتز خورشيد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتورة أمنية حلمي وكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم الإحصاء السابق، والدكتور محمد رمضان من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من الباحثين الشباب من الكلية والأكاديمية، وأعد القياسات الإحصائية للمشروع مركز المسوح والدراسات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

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كلية اقتصاد وعلوم سياسية تقدير العائد الإقتصادي المردود التنموي للبحث العلمي والابتكار الدكتور محمود السعيد البحث العلمي والابتكار في مصر

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