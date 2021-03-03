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كاديلاك تخطط لإنتاج المزيد من فئات بلاكوينج وV-Series

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:16 م
كاديلاك بلاكوينج - صورة أرشيفية
كاديلاك بلاكوينج - صورة أرشيفية
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أعلنت كاديلاك عن خططها لإنتاج المزيد من فئات بلاكوينج وV-Series، في أقرب وقت.

يتميز محرك كاديلاك بلاكوينج بتصميم V8 ثنائي وسعة 4.2 لتر مخصص حصرياً لسيارتها CT6-V بلاكوينج، مع ذلك تستعمل كاديلاك اسم بلاكوينج للإشارة إلى سيارات CT4-V و CT5-V عالية الأداء والتي تحمل محركات مختلفة.

وقال تونيروما، كبير مهندس كاديلاك: "بلاكوينج فريدة حقاً وأنقى تعبير عن الأداء والقدرة على الحلبات، وسوفر تستمر في النجاح، لن تكون CT4-V بلاكوينج أو CT5-V بلاكوينج آخر سيارت عالية الأداء نصنعها، ولكننا أيضاً لن نوفر فئة بلاكونج لجميع سياراتنا، هذا ليس مناسبا".

وتابع: "نحن لم نتخيل عمل إسكاليد V بلاكوينج ولكنا ربما ننتج سيارة SUV أخرى، كما نفكر أيضاً بـ إسكاليد V رياضية، من يدري".

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