الكويت تسجل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 194781 حالةً ، في حين سُجِّل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع الحالات المسجلة 1097 وفاةً.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 162 ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11488 حالةً.





وكانت وزارة الصحة قد أعلنت شفاء 1077 حالة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 182196 حالةً.



