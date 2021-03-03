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برشلونة يتبع أسلوب جديد للتغلب على خسائر كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
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سيقوم نادي برشلونة الإسباني بعمل جولة افتراضية في الثامن من مارس/آذار الجاري لتتمكن الجماهير من زيارة متحف النادي وملعب كامب نو من المنزل، وبالتالي إيجاد بديل للزيارات الفعلية الممنوعة في إطار القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.

وتحت عنوان 'Camp Nou Live Stream Tour'، ستقدم هذه المبادرة الترفيهية الرقمية الجديدة جولة إرشادية مدتها 45 دقيقة عبر مناطق مختلفة من المتحف، مثل قاعة الجوائز، والمساحات الأكثر شهرة في المنشآت: بداية من الملعب إلى المقاعد، مرورا بغرفة تغيير الملابس.

كما أعلن البارسا في بيان، أنه سيتم تنفيذ هذه الخدمة عبر "البث على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، موضحا أنه يمكن الآن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للنادي بسعر يبدأ من 5 يورو، مع خصم خاص للأعضاء".

وبالإضافة إلى اللغتين الكتالونية والإسبانية، سيتم تقديم الخدمة أيضا باللغة الإنجليزية.

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