بسبب ضحايا العمال الأجانب.. هولندا تقاطع قطر تجاريا

أزمة العمال الأجانب في قطر تعود إلى الواجهة من جديد، هذه المرة رفضت هولندا الاجتماع مع ممثلين قطريين، "سيجريد كاج"، القائمة بأعمال وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، أجلت لقاء تجاريا كان سيعقد مع ممثلين عن قطر، بسبب الانتهاكات والتجاوزات القطرية بشأن حقوق العمالة الأجنبية.

كما أوضح غالبية أعضاء البرلمان الهولندي أنهم لا يريدون حضور أي وفد رسمي لمونديال 2022 في قطر بسبب انتهاكات الدوحة الأخيرة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

القرار الهولندي يأتي بعد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، كشف أن أكثر من 6,500 عامل من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم.

الغارديان قالت إن العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير، فهذه الأرقام لم تشمل الوفيات من بلدان أخرى مثل الفلبين وكينيا، كما لم يتم تضمين الوفيات التي حدثت في الأشهر الأخيرة من عام 2020.