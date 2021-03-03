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تحرير 139 محضرًا في حملة مكبرة لشرطة المرافق بالأقصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، تحت اشراف اللواء أشرف منير نائب مدير امن الاقصر وبقيادة اللواء نادر وصفى مساعد المدير للشرطة المتخصصة مدير الامن والرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق و النقيب محمد حكيم مباحث المرافق بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، المدينة المنورة ، التلفزيون ، الطيب ، المحطة .

وأسفرت الحملة عن تحرير 139محضر تضمنت 25محضر أشغالات ، 5محاضر نظافة عامة ، 20محضر مضبوطات متنوعة ، 6 محاضر لمقاهى تقدم شيشة و15 محضر لباعة جائلين ، و60ازالات إدارية، 5 محاضر مخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق، 3 محاضر القاء مخلفات .
جاء ذلك، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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