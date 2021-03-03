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تعرف على حقائق شيقة عن الخيول.. تفهم كلمات البشر!
الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:35 م
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هل تعلم أن الخيول حيوانات ذكية، وبحسب دراسات حديثة، تتفوق هذه الحيوانات على الفيلة بذاكرتها القوية، لدرجة تمكنها من فهم كلمات البشر أكثر مقارنة بالحيوانات الأخرى، وهذه الذاكرة تمكن الحصان من تذكر الأشخاص وتصرفاتهم.
وهل تعلم أن لحم الحصان واحداً من أشهر الأطباق في دول آسيا الوسطى وأوروبا، خصوصاً في المطبخ الفرنسي، الذي يعتبره من الأطباق الفاخرة، كما يتميز لحم الحصان بكونه مصدراً غنياً بعنصر البروتين مقارنة بلحوم حيوانات المواشي.
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