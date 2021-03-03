تعرف على حقائق شيقة عن الخيول.. تفهم كلمات البشر!

هل تعلم أن الخيول حيوانات ذكية، وبحسب دراسات حديثة، تتفوق هذه الحيوانات على الفيلة بذاكرتها القوية، لدرجة تمكنها من فهم كلمات البشر أكثر مقارنة بالحيوانات الأخرى، وهذه الذاكرة تمكن الحصان من تذكر الأشخاص وتصرفاتهم.



