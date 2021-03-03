رفع مخلفات مباني بطول 1000 متر في حملة نظافة غربي الأقصر

كز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.



جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز حملة نظافة استهدفت طريق حاجر أبو قليعي بقرية السلام حيث تم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطريق ورفع ٣٠٠م٣ قمامة ومخالفات مباني بطول ١٠٠٠م.تمت الحملة بمعدات الوحدة المحلية لمر