برلمانية: نجاح الأكاديمية الوطنية للتدريب يحقق صدى عالميا (فيديو)

قالت الدكتور غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب يستهدف الحفاظ على النجاح الذي حققته.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «نموذج نجاح الأكاديمية الوطنية للتدريب حقق صدى على مستوى العالم»، مشيرة إلى أن مشروع القانون يحدد الواجبات والحقوق والعلاقات المتبادلة بين الأكاديمية والجهات الأخرى.



يذكر أن الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، استعرضت نشاط الأكاديمية اليوم أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

