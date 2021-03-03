الصحة: تطعيم مليون طفل ضد شلل الأطفال حتى الأمس

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن عدد من تلقوا تطعيم فيروس شلل الأطفال حتى الأمس وصل إلى 15 مليون و627 ألف و212 طفلًا.



وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء، أن الحملة مستمرة حتى غدًا الخميس، مع استمرار فتح الوحدات الصحية حتى يوم الجمعة من أجل الأطفال الذين لم يستطيعوا تلقي التطعيم بسبب ارتفاع في درجات الحرارة.



وأكد على خلو مصر من مرض شلل الأطفال عن طريق الحملات القومية التي تقوم بها وزارة الصحة من عمر يوم إلى خمس سنوات بالإضافة إلى التطعيمات الفموية خلال أول عامين من عمر الطفل والثلاث جرعات بالحقن في أول شهرين و4 شهور و6 شهور من عمر الطفل.



وأوضح أن هناك فرق تطعيم متحركة وثابتة للوصول إلى الأطفال، مؤكدًا أن جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال لا تستثني الأطفال غير المصريين.

