مصرع عامل إثر سقوط ماسورة عليه داخل محطة مياه الشرب بالشرقية

لقي عامل عشريني مصرعه إثر سقوط ماسورة عليه داخل محطة مياه الشرب والصرف بمحطة الصرف الصحي بالإبراهيمية.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الإبراهيمية إخطارا من مستشفى الإبراهيمية المركزي باستقبال " محمد. م. ع. ا " عامل بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإبراهيمية جثة هامدة إثر سقوط جسم صلب عليه.



انتقلت قوة من لشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفي ألتحق بالعمل في الشركة منذ 5 أيام وأثناء مباشرة عمله وقيامه بنقل عدد من المواسير سقطت ماسورة على رأسه ما أدى لوفاته.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق ومن المقرر انتقال فريق من النيابة لمعاينة الجثمان للتصريح بالدفن فيما تجمع أهالي الفقيد والجيران أمام مستشفى الإبراهيمية المركزي انتظارا لاستلام الجثة وتشييع الشاب الراحل لمثواه الأخير بمقابر الأسرة في قرية الحبش.



وقال الأهالي أن المتوفي حاصل على دبلوم تجارة ومنذ فترة قدم في مسابقة للالتاحق بوظائف بشركة مياه والشرب والصرف الصحي وكان من ضمن الأشخاص الذين تم اختيارهم وبالفعل التحق بالعمل إلا أنه توفي بعد مرور نحو 5 أيام فقط. مضيفين أن الشاب الفقيد لديه 3 أشقاء بنات وكان يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.



وتوافد الأهالي على منزل عائلة الفقيد لمواساة أسرته وتقديم واجب العزاء داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله عز وجل بالصبر والسلوان.