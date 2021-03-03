كيف نجحت الدولة في القضاء على فيروس "سي"؟.. استشاري جهاز هضمي يُجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية القصر العيني، إن فيروسات الكبد ما زالت منتشرة في العالم كله مثل فيروس "سي" و"بي" و"أ"، و"د".



وأضاف "المنيسي"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن فيروس "أ" هو الأكثر انتشارًا في العالم، وينتقل عن طريق الاكل، ويصيب الاطفال والحوامل، وقد يؤدي إلى إجهاض الحوامل.



ولفت إلى أن فيروس "بي" منتشر في أسيا، أما فيروس "أ" منتشر في العالم أجمع، أمام فيروس سي" فقد نجحت الدولة في القضاء عليه بإجراءات صارمة بدعم القيادة السياسية.

