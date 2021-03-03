تطروات حالة شيري عادل عقب إجرائها جراحة دقيقة

كشفت الفنانة شيري عادل تطورات حالتها الصحية وذلك عقب إجرائها عملية جراحية دقيقة.



وقالت شيري في تصريحات صحفية، أنها تحسنت كثيرا ولكنها مازالت لا تعرف التحدث كثيرا حيث أخبرها الطبيب بالراحة.



وشاركت شيري عادل مؤخرا في فيلم "للإيجار" مع عدد من الفنانين منهم خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا كما يشارك به عدد من الفنانين وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة".