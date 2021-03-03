Advertisements

تطروات حالة شيري عادل عقب إجرائها جراحة دقيقة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
كشفت الفنانة شيري عادل تطورات حالتها الصحية وذلك عقب إجرائها عملية جراحية دقيقة.

وقالت شيري في تصريحات صحفية، أنها تحسنت كثيرا ولكنها مازالت لا تعرف التحدث كثيرا حيث أخبرها الطبيب بالراحة.

وشاركت شيري عادل مؤخرا في فيلم "للإيجار" مع عدد من الفنانين منهم خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا كما يشارك به عدد من الفنانين وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر

أخبار تهمك

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون في شرق المتوسط

منذ أقل من ساعة

من أجل الريمونتادا - كومان يُعلن عن تشكيل برشلونة الناري ضد إشبيلية

منذ ثلث ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 14 ساعة

الجامعة العربية تكشف موقف قطر من التجديد لـ أبو الغيط (فيديو)

منذ 39 دقيقة

تفاصيل جلسة ديانج وموسيماني الخاصة قبل مباراة فيتا كلوب

منذ 38 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"كتف قانوني" مسلسل كوميدي إنتاج فلسطيني مصري (صور)

تامر عبد المنعم يتعاقد مع خالد الصاوي على بطولة "الشنطة"

محمود فارس: فيلم "بكرة" يتناول قضية جوهرية تهم كل الأسر

ياسمين الخطيب بملابس المنزل في أحدث ظهورها لها (صورة)

ياسر الطوبجي يروي لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "اتنين في الصندوق"

شيري عادل تظهر كضيفة شرف في "للإيجار"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:57 م

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

07:25 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

05:56 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات