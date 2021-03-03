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استشاري: 5% ممن حصلوا على تطعيم فيروس "بي" يصابون به.. والسبب (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية القصر العيني، إن المشكلة في فيروس "بي" أنه قد يؤدي إلى إصابة الكبد بالسرطان حتى إذا كان خاملًا.

وأضاف "المنيسي"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن الفيروسات الكبدية ستظل موجودة في العالم، وبعضها ينتقل عن طريق تلوث الطعاممثل فيروس "أ"، والبعض الآخر ينتقل عن طريق الدم.

ولفت إلى أن فيروس "بي" وسي" ينتقل عن طريق العلاقات الزوجية، وعن طريق نقل الدم، مشيرًا إلى أن الشخص قد يصاب بفيروس "بي" رغم حصوله على التطعيم، خاصة ان 5% ممن يحصلون على تطعيم "بي" لا يستجيبون للتطعيم نتيجة خلل مناعي.

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