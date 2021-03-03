في ليلة طرد مصطفي محمد.. جالطة سراي يسقط أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي





وشهدت المباراة مشاركة مصطفي محمد نجم منتخب مصر والزمالك والمعار إلى فريق جالاتا سراي في المباراة منذ البداية، وحتي طرد في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني للقاء.





وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مصطفي محمد بالدقيقة 56 بسبب ضربة بالمرفق في وجه إبراهيم أكتا مدافع فريق أنقرة جودجو.





وافتتح إبراهيم أكداغ التسجيل لصالح أنقرة في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ثم أضاف سابا لويسانيدزي الهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وأحرز كريم أوغلو هدف جالاتا سراي الوحيد في الدقيقة 93.





سقط جالطة سراي في فخ الخسارة أمام مضيفه أنقرة جوجو، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي لكرة القجدم.