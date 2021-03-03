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الجمهور يمنع محمد إمام من تصوير مسلسل "النمر".. تفاصيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد إمام فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء تصويره مسلسل "النمر" ومنعه الجمهور من التصوير.

وظهر في الفيديو محاصرة الجمهور له وكتب قائلا: "بالرغم اني معرفتش اصور المسلسل اليوم ده.. بس دايمًا استقبالكم ليا بيسعدني جدًا أغنية {{ ‎#النمر أول ما بيظهر }} غناء نجم الأغنية الشعبية ‎#رضا_البحراوي #توكلنا_على_الله".

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح.

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