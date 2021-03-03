الجمهور يمنع محمد إمام من تصوير مسلسل "النمر".. تفاصيل

شارك الفنان محمد إمام فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء تصويره مسلسل "النمر" ومنعه الجمهور من التصوير.



وظهر في الفيديو محاصرة الجمهور له وكتب قائلا: "بالرغم اني معرفتش اصور المسلسل اليوم ده.. بس دايمًا استقبالكم ليا بيسعدني جدًا أغنية {{ ‎#النمر أول ما بيظهر }} غناء نجم الأغنية الشعبية ‎#رضا_البحراوي #توكلنا_على_الله".



مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح.