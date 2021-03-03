جاريث بيل يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى توتنهام الإنجليزي سوف يطالب الملكي بكل ما هو منصوص عليه في عقده من أموال.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن جاريث بيل انضم إلى توتنهام في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء علمًا بأن عقده مع الملكي ممتد حتى صيف 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بيل لن يوافق على تخفيض راتبه في الموسم المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا سواء خرج على سيبل الإعارة مرة أخرى أو عاد إلى ريال مدريد.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يرغب في التخلص من جاريث بيل بأي شكلٍ ممكن وذلك من أجل توفير المال اللازم للتعاقد مع الثنائي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بيل يتقاضى نحو 30 مليون يورو في الموسم الواحد ويقوم ريال مدريد بدفع نصف راتبه حاليا مع توتنهام.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بيل يرحب بإعارته مجددا في موسمه الأخير بعقده مع الملكي لكنه يرفض جميع المحاولات الخاصة بتقليص راتبه الأمر الذي سيمثل أزمة كبيرة لريال مدريد.