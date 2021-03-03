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الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو الأهلي بقيادة محمود الخطيب، إنهاء التعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبي المعار من فريق النجوم، لضمه في الصيف المقبل.

مفاوضات الأهلي لضم كريم فؤاد

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد طلب ضم كريم فؤاد لاعب فريق الكرة الأول بنادي انبي، بعد متابعته مع منتخب مصر للشباب خلال الفترة الماضية.

من جانبه حدد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، سعرا مبدئيا لبيع كريم فؤاد للنادي الأهلي، خاصةً مع امتلاكه عدة عروض احترافية على رأسها بنفيكا البرتغالي.

وأوضح الطويلة خلال تصريحات تليفزيونية، أن إنبي إذا أراد  التعاقد مع كريم فؤاد عليهم تقديم عرض بقيمة 15 مليون جنيه للموافقة على رحيله بموجب العقد المنصوص بين الطرفين.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن مسؤولى القلعة الحمراء يعتزمون عقد جلسه مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع كريم فؤاد.

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كريم فؤاد النجوم الأهلي إنبي

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